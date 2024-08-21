Бывший тренер Киев-Баскета погиб на войне

Бывший тренер по физической подготовке Киев-Баскета Дмитрий Марховский погиб на войне против россии.

Отец специалиста сообщил, что это произошло еще в январе.

"На фронте был боевым медиком, спасал жизнь собратьев.

Последними его словами, по словам очевидцев того боя под селом Роботино на Запорожье, была фраза: «Со мной все хорошо, могу продолжать оказывать помощь!", - написал отец Олег Марховский.

Отметим, что Дмитрий мобилизовался в конце сентября 2023 года. Прошлым летом он работал с женскими командами Украины на континентальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины по баскетболу вступил в ВСУ.

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