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Баскетбол

Чемпион Украины по баскетболу вступил в ВСУ

Роман Бондарчук проходит подготовку в центре обучения.
Сегодня, 20:45
Роман Бондарчук / instagram.com/bondarchuk_rrrrr
Роман Бондарчук / instagram.com/bondarchuk_rrrrr

Баскетболист Днепра Роман Бондарчук присоединился к рядам ВСУ.

26-летний спортсмен пошел добровольцем.

Сейчас он проходит обучение в одном из центров подготовки военных и готовится принять присягу.

Напомним, в сезоне-2023/24 украинской Суперлиги Бондарчук стал чемпионом в составе Днепра.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста Динамо, Шахтера и Манчестер Юнайтед избили в россии,

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