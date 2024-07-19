Чемпион Украины по баскетболу вступил в ВСУ
Роман Бондарчук проходит подготовку в центре обучения.
Баскетболист Днепра Роман Бондарчук присоединился к рядам ВСУ.
26-летний спортсмен пошел добровольцем.
Сейчас он проходит обучение в одном из центров подготовки военных и готовится принять присягу.
Напомним, в сезоне-2023/24 украинской Суперлиги Бондарчук стал чемпионом в составе Днепра.
Ранее сообщалось, что бывшего футболиста Динамо, Шахтера и Манчестер Юнайтед избили в россии,
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