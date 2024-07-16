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Бывшего футболиста Динамо, Шахтера и Манчестер Юнайтед избили в россии

Именитый спортсмен показался с огромным фингалом после драки в баре.
Сегодня, 12:35
Андрей Канчельскис / Getty Images
Андрей Канчельскис / Getty Images

Известный российский футболист Андрей Канчельскис, который является уроженцем Украины, стал участником драки в баре в Москве после финала Евро-2024.

По информации СМИ, бывший полузащитник Манчестер Юнайтед устроил перепалку с мужчиной в одном из московских заведений.

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Канчельскис первым ударил неизвестного в челюсть, а затем пропустил в ответ. В итоге потерял сознание - ему вызвали скорую.

У него диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.

Канчельскис начал свою карьеру за Зирку из Кропивницкого, потом выступал за Динамо Киев и Шахтер. В 1991 году перешел в Манчестер Юнайтед, где выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии и другие трофеи.

Игровую карьеру завершал в россии. С 1992 по 1998 год играл за национальную сборную российской федерации.

Напомним, бывший капитан Динамо изъявил желание отрезать руку Семину.

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