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Морозюк: Хочу отрубить руку Семину

Экс-капитан киевлян намерен расправиться с представителем рф.
Сегодня, 08:50
Николай Морозюк / ФК Динамо Киев
Николай Морозюк / ФК Динамо Киев

Бывший футболист сборной Украины и Динамо Николай Морозюк рассказал о своем отношении к экс-тренеру команды Юрию Семину.

По словам украинского игрока, российский тренер дал результат в составе киевской команды, но сейчас, когда он поддерживает войну против Украины, он готов нанести ему физический вред.

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"Как тренер Семин мне нравился, он принес много нового в Динамо, при нем заиграло много молодых игроков. За этот период ничего плохого я не скажу. Что с ним произошло сейчас, мне сложно сказать. Наверное, он принадлежит к тем людям, которые получили состояние на россии, и не хочет ничего менять.

Семин просто плывет по течению. Возможно, он идейный пропутинец, хер его знает, я не знаю его, как человека. Семин мне ничего плохого не сделал, но смотря сейчас на его действия, хочется отрубить ему руку, настолько я не переношу россиян", - приводит слова Морозюк sport-express.ua.

Семин тренировал Динамо с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет на турнире в россии.

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