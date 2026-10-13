Снигур справилась с 14-й ракеткой мира на старте турнира в Ухане
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№42 WTA) успешно преодолела первый раунд турнира WTA 1000 в китайском Ухане.
В стартовом матче украинка встречалась с 14-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии, обыграв соперницу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.
Читай также: Олейникова снялась с турнира из-за травмы
Матч продолжался 1 час 47 минут. Снигур за игру не подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 1000, Ухань, Китай
Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 7:5
Во втором раунде турнира Снигур сыграет против индонезийки Джанис Тжен.
Напомним, ранее во второй круг турнира в Ухане также вышла Даяна Ястремская.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!