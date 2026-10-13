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Снигур справилась с 14-й ракеткой мира на старте турнира в Ухане

Украинская теннисистка вышла во второй круг китайского "тысячника".
Сегодня, 13:25       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№42 WTA) успешно преодолела первый раунд турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В стартовом матче украинка встречалась с 14-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии, обыграв соперницу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

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Матч продолжался 1 час 47 минут. Снигур за игру не подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 1000, Ухань, Китай
Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 7:5

Во втором раунде турнира Снигур сыграет против индонезийки Джанис Тжен.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Ухане также вышла Даяна Ястремская.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA дарья снигур

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