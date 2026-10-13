Ястремская преодолела первый раунд "тысячника" в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №103) вышла во второй круг турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В первом раунде соревнований украинка сыграла против испанки Кристины Букши (WTA №38) и одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

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Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Ястремская за игру четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из десяти брейк-поинтов.

Для теннисисток это была третья очная встреча, , а украинка одержала третью победу.

WTA 1000, Ухань, Китай

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Букша (Испания) 6:4, 5:7, 6:3

Во втором круге Ястремская сыграет против американки Ивы Йович.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина продолжила свою серию вылетов на турнире в Ухане.

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