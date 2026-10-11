Олейникова снялась с турнира из-за травмы

Украинская теннисистка не выступит на турнире WTA 1000 в китайском Ухане: причиной отказа стала травма правого голеностопа.

Олейникова, вероятно, получила повреждение во время выступления на предыдущем турнире категории WTA 1000 в Пекине. В матче первого круга против китаянки Юань Юэ украинка подвернула голеностоп в пятом гейме первого сета и обратилась за медицинской помощью. В итоге она уступила сопернице.

На этой неделе Олейникова также не смогла завершить выступление на турнире WTA 125 в Сучжоу. Украинка, получившая первый номер посева, играла против представительницы нейтрального статуса Алены Фалей во втором круге, но отказалась от продолжения матча во втором сете после консультации с врачом.

После снятия Олейниковой в основной сетке турнира в Ухане остались шесть украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. По информации WTA, место Олейниковой в сетке заняла японская теннисистка Аои Ито, прошедшая квалификацию.

Турнир в Ухане пройдёт с 12 по 18 октября. Это последний турнир категории WTA 1000 в календаре сезона-2026.

Стало известно, что Марта Костюк возобновила тренировки после травмы.

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