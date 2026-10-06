Олийникова разгромила китаянку на старте турнира в Сучжоу

Украинка уверенно справилась с соперницей из квалификации, хотя во второй партии китаянка заставила понервничать.

Александра Олийникова, получившая первый номер посева на соревнованиях в китайском Сучжоу, уверенно преодолела стартовый раунд турнира WTA 125. 47-я ракетка мира встречалась с представительницей Китая Вушуан Чжен, которая занимает 478-е место в рейтинге WTA и пробилась в основную сетку через квалификацию.

Первый сет прошел при полном преимуществе украинки. Олийникова забрала стартовый гейм на своей подаче, после чего сразу оформила брейк. При счете 3:0 Александра во второй раз отобрала подачу соперницы, а затем довела преимущество до пяти геймов. В шестом гейме украинка снова удачно сыграла на приеме и завершила партию — 6:0.

Во второй партии игра выровнялась. Чжен значительно прибавила на своей подаче и начала лучше цепляться за геймы Олийниковой, из-за чего украинке уже не удавалось так легко контролировать ход встречи. Соперницы несколько раз обменялись брейками, а китаянка дважды выходила вперед, однако Александра каждый раз быстро возвращалась в сет. При счете 4:4 Олийникова сумела удержать свою подачу, а в следующем гейме дожала Чжен на приеме. Украинка забрала вторую партию 6:4 и закрыла матч в двух сетах.

WTA 125, Сучжоу (Китай), хард, 1/16 финала

Александра Олийникова (Украина, WTA №47) — Вушуан Чжен (Китай, WTA №478) — 2:0 (6:0, 6:4)

В 1/8 финала Олийникова сыграет с нейтральной Аленой Фалей. Александра является единственной представительницей Украины в основной одиночной сетке турнира в Сучжоу.

Напомним, сегодня Дарья Снигур проиграла 5-й ракетке мира.

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