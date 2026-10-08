Олийникова снялась с турнира в Сучжоу
Украинская теннисистка Александра Олийникова (№47 WTA) прекратила выступления на турнире WTA 125 в китайском Сучжоу.
Во втором круге соревнований украинка встречалась с так называемой "нейтральной" соперницей с белорусским паспортом Аленой Фалей (№220 WTA), однако не смогла завершить матч.
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Украинская теннисистка проиграла первый сет на тай-брейке, а во второй партии уступала 0:4, после чего взяла медицинский тайм-аут и отказалась от продолжения поединка.
Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 125, Сучжоу, Китай
Второй круг
Александра Олийникова (Украина) - Алена Фалей (нейтральный статутс) 6:7(8), 0:4 - отказ
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сыграет за выход в полуфинал турнира в Пекине.
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