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Олийникова снялась с турнира в Сучжоу

Украинская теннисистка не смогла завершить матч второго раунда.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№47 WTA) прекратила выступления на турнире WTA 125 в китайском Сучжоу.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с так называемой "нейтральной" соперницей с белорусским паспортом Аленой Фалей (№220 WTA), однако не смогла завершить матч.

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Украинская теннисистка проиграла первый сет на тай-брейке, а во второй партии уступала 0:4, после чего взяла медицинский тайм-аут и отказалась от продолжения поединка.

Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 125, Сучжоу, Китай
Второй круг

Александра Олийникова (Украина) - Алена Фалей (нейтральный статутс) 6:7(8), 0:4 - отказ

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сыграет за выход в полуфинал турнира в Пекине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Александра Олейникова

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