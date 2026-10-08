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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Сучжоу

Украинская теннисистка разобралась во втором круге с "нейтралкой".
Сегодня, 09:41       Автор: Игорь Мищук
Катарина Завацкая / Getty Images
Катарина Завацкая / Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№266 WTA) успешно преодолела второй раунд турнира WTA 125 в китайском Сучжоу.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований украинка противостояла так называемой "нейтралке" с белорусским паспортом Дарье Хомутянской (№291 WTA), которую обыграла в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 36 минут. Завацкая за игру не подавала навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а Завацкая сравняла счет в очных встречах. На днях украинка уступила сопернице в квалификации турнира в Сучжоу, но затем получила место в основной сетке в статусе лаки-лузера.

WTA 125, Сучжоу, Китай
Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Дарья Хомутянская (нейтральный статус) 6:4, 6:4

В четвертьфинале соперницей Завацкой станет мексиканка Рената Сарасуа.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сыграет за выход в полуфинал турнира в Пекине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Катарина Завацкая

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