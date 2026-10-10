Костюк возобновила тренировки после травмы

Украинская теннисистка Марта Костюк вернулась к тренировкам, решив проблемы с запястьем.

24-летняя украинка уже приступила к работе на кортах в китайском Ухане, где собирается принять участие в последнем в сезоне турнире категории WTA 1000.

Читай также: 15-летняя украинка вышла в полуфинал турнира в Тунисе

На турнире в Китае, основная сетка которого стартует 12 октября, украинская теннисистка будет среди сеяных и соответственно пропустит первый круг, сообщает BTU.

Напомним, что Костюк последний раз выступала на турнире WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре, где получила травму запястья, из-за чего, в частности, не смогла помочь сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

При этом Костюк сохраняет шансы попасть на Итоговый турнир WTA, занимая на данный момент девятое место в чемпионской гонке.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!