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Костюк возобновила тренировки после травмы

Украинская теннисистка вскоре вернется на корт.
Сегодня, 12:07       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вернулась к тренировкам, решив проблемы с запястьем.

24-летняя украинка уже приступила к работе на кортах в китайском Ухане, где собирается принять участие в последнем в сезоне турнире категории WTA 1000.

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На турнире в Китае, основная сетка которого стартует 12 октября, украинская теннисистка будет среди сеяных и соответственно пропустит первый круг, сообщает BTU.

Напомним, что Костюк последний раз выступала на турнире WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре, где получила травму запястья, из-за чего, в частности, не смогла помочь сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

При этом Костюк сохраняет шансы попасть на Итоговый турнир WTA, занимая на данный момент девятое место в чемпионской гонке.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекине.

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