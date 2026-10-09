15-летняя украинка вышла в полуфинал турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Полина Скляр пробилась в полуфинал турнира ITF W35 в Монастире.

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр совершила камбэк в четвертьфинале турнира ITF W35 в Монастире (Тунис).

В четвертьфинале она обыграла итальянку Виолу Турини, занимающую 501-е место в рейтинге WTA.

Скляр проиграла первый сет, но сумела переломить ход встречи и выиграть два следующих. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

Украинка занимает 1275-е место в рейтинге WTA. Для нее это третий полуфинал на профессиональных турнирах ITF, но первый на уровне W35. Ранее она доходила до полуфиналов соревнований категории W15.

В борьбе за выход в финал Скляр встретится с француженкой Тиффани Леметр — шестой сеяной турнира и 431-й ракеткой мира.

ITF W35. Монастир, Тунис. Хард. Четвертьфинал

Полина Скляр (Украина) – Виола Турини (Италия) – 2:1 (4:6, 6:4, 6:2)

Напомним, Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA впервые за пять лет.

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