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Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA впервые за пять лет

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантированно поднимется на шестое место мирового рейтинга WTA по итогам турнира в Пекине.
Сегодня, 21:40       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Свитолина уже обеспечила себе шестую позицию независимо от результата четвертьфинального матча против Чжэн Циньвэнь. В live-рейтинге украинка имеет 5024 очка, сообщает BTU.

Седьмой идет Каролина Мухова с 4773 баллами, а восьмой — Линда Носкова (4679). Даже победа Иги Свёнтек на турнире в Пекине не позволит польке опередить Свитолину.

После завершения China Open украинка впервые с октября 2021 года вернется в топ-6 рейтинга WTA. Последний раз она занимала шестую позицию 25 октября 2021 года, после чего опустилась на 14-е место.

2026 год стал для Свитолиной одним из лучших в карьере. Она выиграла турниры в Окленде и Риме, причем в Риме последовательно обыграла Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Коко Гауфф. Также украинка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае.

На турнирах Большого шлема Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open, а на Roland Garros в шестой раз дошла до четвертьфинала. Кроме того, в этом сезоне она играла в полуфиналах турниров WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также WTA 500 в Штутгарте.

В Пекине Свитолина уже вышла в четвертьфинал, повторив свой второй лучший результат на China Open.

Лучшим результатом украинской теннисистки в рейтинге WTA остается третье место, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года.

Напомним, что Александра Олийникова снялась с турнира в Сучжоу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свитолина WTA

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