Костюк потерпела поражение во втором раунде турнира в Ухане
Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) потерпела поражение в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в китайском Ухане.
Вернувшаяся на корт после травмы запястья украинка в статусе сеяной начинала выступление на соревнованиях со второго раунда, где встретилась с представительницей Греции Марией Саккари (№35 WTA).
Украинская теннисистка сумела забрать первый сет 6:4, однако затем отдала сопернице две последующие партии с аналогичным счетом 2:6.
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Матч продолжался 2 часа 7 минут. Костюк за игру один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
Для теннисисток это был пятый очный матч, а Саккари вышла вперед в личных встречах - 3:2.
WTA 1000, Ухань, Китай
Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 6:4, 2:6, 2:6
Напомним, ранее Дарья Снигур обыграла 14-ю ракетку мира на старте турнира в Ухане.
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