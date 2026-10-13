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Футбол

Бывший капитан Реала стал игроком другого испанского клуба

Дани Карвахаль подписал контракт с Хетафе.
Сегодня, 11:55       Автор: Игорь Мищук
Дани Карвахаль / Getafe C.F.
Дани Карвахаль / Getafe C.F.

Бывший защитник и капитан мадридского Реала Дани Карвахаль пополнил состав Хетафе.

Об этом сообщает официальный сайт представителя Ла Лиги.

34-летний испанский футболист подписал со своим новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2027 года.

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Опытный игрок присоединился к Хетафе в статусе свободного агента, покинув Реал после завершения прошлого сезона.

Карвахаль является выпускником академии Реала, а за первую команду "сливочных" выступал с 2013 по 2026 год. Вместе с мадридской командой защитник четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка Испании, шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, а также выиграл пять Суперкубков УЕФА и пять Клубных чемпионатов мира.

В составе сборной Испании, за которую провел 52 матча, Карвахаль становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций-2022/23.

Отметим, что на данный момент Хетафе занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков в восьми сыгранных матчах.

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