Бывший капитан Реала стал игроком другого испанского клуба

Бывший защитник и капитан мадридского Реала Дани Карвахаль пополнил состав Хетафе.

Об этом сообщает официальный сайт представителя Ла Лиги.

34-летний испанский футболист подписал со своим новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2027 года.

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Опытный игрок присоединился к Хетафе в статусе свободного агента, покинув Реал после завершения прошлого сезона.

"Viene a las cinco", 𝒍𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 🗺️ ¿Pueden repetirme esa hora, por favor? ⏰ #LasCincoDeLaTarde #GetafeCF https://t.co/ho2S7aoDTb — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

Карвахаль является выпускником академии Реала, а за первую команду "сливочных" выступал с 2013 по 2026 год. Вместе с мадридской командой защитник четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка Испании, шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, а также выиграл пять Суперкубков УЕФА и пять Клубных чемпионатов мира.

В составе сборной Испании, за которую провел 52 матча, Карвахаль становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций-2022/23.

Отметим, что на данный момент Хетафе занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков в восьми сыгранных матчах.

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