Именитый испанский хавбек прояснил ситуацию с возобновлением карьеры в экзотической лиге

40-летний Давид Сильва утверждает, что сыграет лишь один матч в Гонконге.

Бывший полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Давид Сильва опроверг информацию о полноценном возобновлении карьеры.

40-летний футболист, повесивший бутсы на гвоздь три года назад, заявил, что договорился с гонконгским клубом Шатин о проведении лишь одного матча.

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"Я удивлен, потому что в итоге я проведу лишь один матч. В новостях так написали, будто я подписал контракт на сезон, однако это будет лишь один вечер. Это матч чемпионата, но все же это просто один матч.

Когда мне предложили, мне показалось это интересным, потому что это в Гонконге, а мне это место очень нравится. У меня есть там друг, и я там часто бывал. В общем, мне предстоит сыграть один матч и постараться сделать это хорошо", - приводит слова Сильвы Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что бывший капитан Реала Дани Карвахаль остался свободным агентом после срыва сделки с Хетафе.

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