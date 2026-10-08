Именитый испанский хавбек прояснил ситуацию с возобновлением карьеры в экзотической лиге
Бывший полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Давид Сильва опроверг информацию о полноценном возобновлении карьеры.
40-летний футболист, повесивший бутсы на гвоздь три года назад, заявил, что договорился с гонконгским клубом Шатин о проведении лишь одного матча.
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"Я удивлен, потому что в итоге я проведу лишь один матч. В новостях так написали, будто я подписал контракт на сезон, однако это будет лишь один вечер. Это матч чемпионата, но все же это просто один матч.
Когда мне предложили, мне показалось это интересным, потому что это в Гонконге, а мне это место очень нравится. У меня есть там друг, и я там часто бывал. В общем, мне предстоит сыграть один матч и постараться сделать это хорошо", - приводит слова Сильвы Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что бывший капитан Реала Дани Карвахаль остался свободным агентом после срыва сделки с Хетафе.
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