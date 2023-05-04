Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy

Сильва останется в клубе до 2024 года.

Хавбек Реала Сосьедада Давид Сильва продлил контракт с клубом. Об этом "полосатые" объявили в своих соцсетях.

Баски заключили новое соглашение с 37-летним испанцем до лета 2024 года. В него также будет включена опция продления еще на сезон.

Отметим, Реал Сосьедад объявил о новом контракте с Сильвой, опубликова изображение в виде постера к видеоигре Hogwarts Legacy.

В текущем сезоне на счету испанца один гол и пять ассистов в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала.