Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy
Сильва останется в клубе до 2024 года.
Хавбек Реала Сосьедада Давид Сильва продлил контракт с клубом. Об этом "полосатые" объявили в своих соцсетях.
Баски заключили новое соглашение с 37-летним испанцем до лета 2024 года. В него также будет включена опция продления еще на сезон.
Отметим, Реал Сосьедад объявил о новом контракте с Сильвой, опубликова изображение в виде постера к видеоигре Hogwarts Legacy.
🪄 𝐄𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚 🧙♂️#WeareReal | #AurreraReala pic.twitter.com/rMmdVHZhrE— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2023
В текущем сезоне на счету испанца один гол и пять ассистов в 26 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала.