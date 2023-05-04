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Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy

Сильва останется в клубе до 2024 года.
Вчера, 23:19
Давид Сильва / Getty Images
Давид Сильва / Getty Images

Хавбек Реала Сосьедада Давид Сильва продлил контракт с клубом. Об этом "полосатые" объявили в своих соцсетях.

Баски заключили новое соглашение с 37-летним испанцем до лета 2024 года. В него также будет включена опция продления еще на сезон.

Отметим, Реал Сосьедад объявил о новом контракте с Сильвой, опубликова изображение в виде постера к видеоигре Hogwarts Legacy.

В текущем сезоне на счету испанца один гол и пять ассистов в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Давид Сильва

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