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Хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала

Игрок ждет предложение от Барселоны.
Сегодня, 11:45
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Опорный полузащитник Реал Сосьедада Мартин Субименди отклонил предложение Арсенала, сообщает издание Cadena SER.

"Канониры" попытались подписать 23-летнего опорника у Сосьедада, даже согласились заплатить клаусулу в размере 60 млн евро.

Арсенал сначала связался с клубом игрока, а потом уже пообщался с самим Мартином. Однако хавбек отклонил предложение лондонцев.

Мартин Субименди - воспитанник Сосьедада, но все равно вряд ли, что сделал он это из-за верности клубу. Напомним, что игрока очень высоко оценивает и хочет видет в Барселоне Хави.

В этом сезоне на счету Субименди 25 матчей, 1 гол и три результативных передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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