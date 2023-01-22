Хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала

Опорный полузащитник Реал Сосьедада Мартин Субименди отклонил предложение Арсенала, сообщает издание Cadena SER.

"Канониры" попытались подписать 23-летнего опорника у Сосьедада, даже согласились заплатить клаусулу в размере 60 млн евро.

Арсенал сначала связался с клубом игрока, а потом уже пообщался с самим Мартином. Однако хавбек отклонил предложение лондонцев.

Мартин Субименди - воспитанник Сосьедада, но все равно вряд ли, что сделал он это из-за верности клубу. Напомним, что игрока очень высоко оценивает и хочет видет в Барселоне Хави.

В этом сезоне на счету Субименди 25 матчей, 1 гол и три результативных передачи.