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Хави определился, кто должен стать заменой Бускетсу

Вот только Лапорта против этого трансфера.
Сегодня, 20:38
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави буквально умоляет Лапорту приобрести ему нового опорного полузащитника, который станет заменой стареющему Бускетсу. Свой выбор испанский тренер остановил на хавбеке Реал Сосьедад Мартине Субименди.

Спортивный директор "блаугранас" Йорди Кройф полностью поддерживает Хави и тоже уверен, что именно Субименди станет ключевым игроком Барселоны на долгие годы. У 23-летнего игрока, кстати, тот же агент, что был у Кройфа, когда тот еще играл.

Это все, и то, что сам Мартин хочет стать частью Барселоны, казалось бы делает этот трансфер уже осуществленным, но есть одна проблема - цена игрока. Клуб из Сан-Себастьяна не испытывает финансовых сложностей, поэтому просит за игрока существенную сумму.

Именно поэтому, несмотря на полную поддержку Хави, Лапорта до сих пор не осмелился осуществить этот переход. Президент считает, что отдавать 60 млн (а именно столько составляет клаусула) за молодого игрока – очень рискованно.

Лапорт готовится к сложным переговорам с Сосьедадом, но не исключает, что Барселона найдет другой вариант, сообщает Football Espana.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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