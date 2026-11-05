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Футбол

Милан сенсационно проиграл Ференцварошу

Встреча на стадионе Сан-Сиро завершилась победой венгерского клуба со счетом 2:0.
Вчера, 21:47       Автор: Сергей Носенко
Ференцварош / Getty Images
Ференцварош / Getty Images

В четверг, 5 ноября, Милан потерпел домашнее поражение от «Ференцвароша» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Главным героем матча стал нападающий гостей Ленни Жозеф, оформивший дубль во втором тайме. Форвард открыл счет на 52-й минуте, а на 66-й окончательно закрепил преимущество Ференцвароша.

На 77-й минуте венгерская команда осталась в меньшинстве: после просмотра VAR прямую красную карточку получил Бамиделе Юсуф.

После четырех туров Ференцварош набрал 12 очков и продолжает выступать без потерь. В активе Милана всего три балла.

В следующем туре итальянцы встретятся с Олимпиакосом, а венгерский клуб сыграет против Целе.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур

Милан – Ференцварош – 0:2

Голы: Жозеф, 52, 66.

Милан: Торриани, Терраччано, де Винтер, Диавара (Гила, 46), Бартезаги (Камарда, 67), Хатчинсон, Яшари (Модрич, 63), Муса (Морейра, 46), Сиссе (Пулишич, 46), Рабьо, Рамуш.

Ференцварош: Дибус, Каду, Раэмакерс, Гомес, Ошват, Корбу (Арзани, 92), Надь, Беро (Мадараш, 67), Бирманчевич (Леви, 86), Захариассен (Майга, 86), Жозеф (Юсуф, 67).

Удаление: Юсуф, 77.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Ференцварош

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