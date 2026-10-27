Милан потерял важного игрока перед дерби с Интером

Рубен Лофтус-Чик не поможет команде в нескольких важных матчах, включая дерби с Интером.

Как сообщает MilanNews, медицинское обследование выявило повреждение мышцы задней поверхности левого бедра. Состояние футболиста повторно оценят через две недели.

Лофтус-Чик получил травму в воскресном матче Серии А против Удинезе, в котором "россонери" победили со счетом 2:0. Англичанин вышел на замену во втором тайме, однако в начале компенсированного времени был вынужден покинуть поле. Во время спринта полузащитник почувствовал резкую боль в задней части бедра.

Из-за повреждения футболист пропустит домашнюю встречу с Болоньей в среду, а также принципиальное противостояние с Интером в субботу. Кроме того, Лофтус-Чик не сыграет в предстоящем матче Лиги Европы против венгерского Ференцвароша.

Потери Милана на этом не заканчиваются. По информации источника, главный тренер команды Рубен Аморим также не может рассчитывать на Самуэля Чуквуэзе, Маттео Габбию и Алексиса Салемакерса. Адриен Рабьо, Марио Хила и Диего Морейра пытаются восстановиться к дерби.

Несмотря на кадровые проблемы, Милан успешно проводит сезон в Серии А. После победы над Удинезе команда набрала 18 очков и сохраняет беспроигрышную серию в чемпионате.

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