Тренер Динамо — об авторитете и польских СМИ: Только ежедневный неустанный труд может все это обеспечить

Главный тренер киевского Динамо рассказал о формировании доверия между тренером и футболистами, отношении к оценкам польских СМИ и амбициях команды в борьбе за трофеи.

— На ваш взгляд, авторитет тренера формируется благодаря результатам или способности убедить футболистов поверить в него при любых обстоятельствах?

— Я считаю, что ежедневным трудом можно убедить игроков верить в тренера. Я здесь не первый день, игроки знают меня, я знаю игроков, и каждый знает, на что мы способны. Только ежедневный неустанный труд может все это обеспечить.

Этот материал подготовлен по итогам медиатура, организованного ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

— Следите ли вы за тем, как польские СМИ освещают вашу работу в «Динамо»?

— Сейчас у нас не так много времени, чтобы следить за всем. Я стараюсь делать это выборочно. Вы же знаете, как бывает: сейчас не напишут так же хорошо, как после матча с «Кудривкой». Надеюсь, что, возможно, в декабре у меня будет больше времени, чтобы вернуться к этому и проследить, что происходило.

— Насколько сильна ваша личная мотивация бороться за призовые места в этом сезоне?

— Как я уже сказал, только первые места, только выигранные трофеи. В некоторых польских клубах, возможно, в автобусе написано о втором или третьем месте. Но когда ты работаешь в «Динамо», есть только первое место. Мы сделаем все от нас зависящее и не зависящее, чтобы побеждать в каждом матче.

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