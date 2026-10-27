iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Динамо — об авторитете и польских СМИ: Только ежедневный неустанный труд может все это обеспечить

Главный тренер киевского Динамо рассказал о формировании доверия между тренером и футболистами, отношении к оценкам польских СМИ и амбициях команды в борьбе за трофеи.
Вчера, 22:06       Автор: Василий Войтюк
Мацей Кендзерек / ФК Динамо Киев
Мацей Кендзерек / ФК Динамо Киев

— На ваш взгляд, авторитет тренера формируется благодаря результатам или способности убедить футболистов поверить в него при любых обстоятельствах?

— Я считаю, что ежедневным трудом можно убедить игроков верить в тренера. Я здесь не первый день, игроки знают меня, я знаю игроков, и каждый знает, на что мы способны. Только ежедневный неустанный труд может все это обеспечить.

Этот материал подготовлен по итогам медиатура, организованного ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

— Следите ли вы за тем, как польские СМИ освещают вашу работу в «Динамо»?

— Сейчас у нас не так много времени, чтобы следить за всем. Я стараюсь делать это выборочно. Вы же знаете, как бывает: сейчас не напишут так же хорошо, как после матча с «Кудривкой». Надеюсь, что, возможно, в декабре у меня будет больше времени, чтобы вернуться к этому и проследить, что происходило.

— Насколько сильна ваша личная мотивация бороться за призовые места в этом сезоне?

— Как я уже сказал, только первые места, только выигранные трофеи. В некоторых польских клубах, возможно, в автобусе написано о втором или третьем месте. Но когда ты работаешь в «Динамо», есть только первое место. Мы сделаем все от нас зависящее и не зависящее, чтобы побеждать в каждом матче.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 129).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
В Испании перенесли все кубковые матчи В Испании перенесли все кубковые матчи
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Интера, Милана, Ювентуса в Серии А, кубковые поединки Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси, Баварии
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Другие17:45
Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
Европа16:30
В Испании перенесли все кубковые матчи
Украина16:15
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Украина15:55
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Украина15:31
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис15:02
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Бокс14:37
Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:45
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Европа12:58
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK