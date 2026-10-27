Стивенсона обязали провести защиту титула против непобежденного боксера

Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась начать переговоры между американцем и непобежденным соотечественником Рэймондом Мураталлой.

Стороны получили 20 дней, чтобы согласовать условия поединка. Если договориться не удастся, право на организацию боя будет разыграно на промоутерских торгах. В противном случае Стивенсону придется решать, готов ли он отказаться от чемпионского пояса.

Мураталла, имеющий рекорд 25 побед без поражений, ранее владел титулом IBF в легком весе, но освободил его, чтобы перейти в первую полусреднюю категорию. Теперь он занимает первое место в рейтинге WBO и претендует на чемпионский пояс Стивенсона.

Американец ранее вел переговоры о поединке с Девином Хейни, однако стороны не смогли согласовать бой. После этого Стивенсон объявил об уходе из Zuffa Boxing, созданной Дейной Уайтом, поскольку его требования по организации поединков не были выполнены.

Стивенсон не проигрывал на профессиональном ринге и в последний раз выходил на него в январе, когда победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей. Мураталла также остается непобежденным и может получить шанс завоевать чемпионский титул в новой весовой категории.

Напомним, Хэйни договорился об объединительном бое с Паро.

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