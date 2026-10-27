Джака и Эмболо вернутся в сборную Швейцарии после скандала с поддельными документами

Полузащитник Сандерленда Гранит Джака и нападающий Атланты Юнайтед Брель Эмболо смогут вновь выступать за сборную Швейцарии в ноябре.

Джака пропустил матчи сборной в октябре после того, как признался в приобретении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ был получен в 2022 году и позволял футболисту путешествовать и участвовать в соревнованиях.

Эмболо также не попал в состав национальной команды в сентябре из-за дела, связанного с поддельными документами о COVID-19.

Оба футболиста получили штрафы в размере 150 тысяч швейцарских франков с отсрочкой исполнения наказания на два года при условии отсутствия новых правонарушений.

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами объяснил решение федерации.

"Мы рассмотрели ситуацию с разных точек зрения. При принятии решения учитывались конкретные обстоятельства обоих дел, завершение судебных разбирательств и уже реализованные спортивные последствия", — заявил функционер.

По словам Тами, федерация считает возвращение игроков в ноябре ответственным и правильным решением.

При этом вопрос о капитанской повязке Джаки остается в компетенции главного тренера сборной Мурата Якина. Он объявит состав на предстоящие матчи 5 ноября.

В ноябре Швейцария проведет два заключительных матча группового этапа Лиги наций: 13 ноября команда сыграет на выезде со Словенией, а 16 ноября примет Шотландию. Швейцарцы лидируют в своей группе перед заключительным туром.

Напомним, Барселону оштрафовали на 602 евро из-за Хулиана Альвареса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!