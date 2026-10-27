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Футбол

Мбаппе принес официальные извинения Китаю

Француз быстро отреагировал на скандал.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе принес официальные извинения.

Француз обратился к фанатам в своих социальных сетях, опубликовав извинения на французском, английском и китайском языках.

Напомним, что ранее комментарий Мбаппе о меме, где он изображен в качестве Мао Цзэдуна вызвал острую критику в КНР. Три компании прекратили с ним сотрудничество, а также в Китае приостановили трансляции Ла Лиги.

Но не прошло и суток, как француз извинился перед китайским народом, заверив, что уважает их историю и культуру.

Во время недавнего интервью я отреагировал на собственное изображение. Мой комментарий был необдуманным, и теперь я понимаю, что он задел многих людей в Китае и в китайских сообществах по всему миру.

Я приношу извинения всем, кого расстроили мои слова. Я совершенно не хотел этого. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею

Напомним, что накануне француз минимально проиграл гонку за Золотой мяч.

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