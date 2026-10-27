НБА: Юта с Михайлюком уступила Мемфису, Кливленд додавил Миннесоту
В ночь на вторник, 27 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 26 октября
Шарлотт – Вашингтон 110:103 (19:21, 35:23, 26:24, 30:35)
Шарлотт: Миллер (39), Рид (18 + 12 подборов), Диабате (11 + 17 подборов), Шредер (8), Джеймс (5) – старт; Аллен (15), Колкбреннер (6), Салон (5), Андерсон (3), О'Нил (0).
Вашингтон: Дэвис (29 + 10 подборов), Янг (22 + 10 передач), Джордж (20), Сарр (12), Кулибали (3) – старт; Джонсон (7), Кэррингтон (6), Шэмпени (2), Райли (2), Эйтон (0), Миддлтон (0).
Кливленд – Миннесота 127:125 OT (24:31, 26:29, 36:26, 27:27, 14:12)
Кливленд: Митчелл (26 + 7 передач), Харден (19 + 9 передач), Э. Мобли (18 + 10 подборов), Уотсон (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Аллен (10 + 9 подборов) – старт; Томас (16), Тайсон (11), Меррилл (9), Хезоня (3).
Миннесота: Эдвардс (47), Макдэниэлс (14), Болл (11 + 6 передач + 7 потерь), Куминга (10 + 10 подборов), Гобер (5 + 20 подборов) – старт; Шэннон (14), Беранже (12 + 7 подборов), Досунму (9), Лайлс (3), Хайлэнд (0).
Бостон – Чикаго 134:99 (33:21, 33:33, 39:21, 29:24)
Бостон: Тейтум (23 + 7 подборов + 6 передач), Джордж (16), Робинсон (7 + 7 подборов), Уайт (5 + 6 потерь), Уолш (4) – старт; Притчард (28), Гонсалес (13), Хаузер (11), Кета (7), Гарза (6), Конли (6), Сенак (3), Харпер (3), Шайерман (2).
Чикаго: Пауэлл (20), Уилсон (17), Гидди (11), Бузелис (11), Смит (7) – старт; Миллер (9 + 9 подборов), Джонс (8), Хоукинс (4), Авака (4), Хилд (3), Суэйн (2), Коллинз (2), Окоро (1), Селлерс (0), Эссанг (0).
Майами – Даллас 109:113 (27:23, 25:30, 32:30, 25:30)
Майами: Я. Адетокумбо (29 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Митчелл (21), Уиггинс (12), Адебайо (8 + 8 подборов), Томпсон (6) – старт; Ларссон (12), Портис (10 + 12 подборов), Смит (6), Хардуэй (5).
Даллас: Флэгг (29 + 11 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Вашингтон (20 + 9 подборов), Ирвинг (18 + 6 передач), Кристи (11), Гэффорд (8 + 9 подборов) – старт; Клэйтон (15), Рисаше (6 + 8 подборов), Джонсон (6), Сассер (0), де Ларреа (0).
Милуоки – Индиана 110:102 (31:29, 19:32, 34:24, 26:17)
Милуоки: Хирро (23 + 10 подборов + 7 передач), Роллинз (19), Кузма (17 + 7 подборов), Хакес (8), Тернер (6 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Уэйр (16 + 14 подборов), Якучионис (7), Эмент (7), Беррис (4), Грин (3), Дженг (0).
Индиана: Халибертон (22 + 9 передач), Сиакам (20 + 13 подборов + 6 передач), Несмит (13), Убре (9), Хафф (6) – старт; Топпин (14), Уокер (10 + 8 подборов), Джексон (4), Слоусон (2), Нэнс (2), Смит (0), Браун (0).
Оклахома-Сити – Финикс 125:114 (33:27, 34:26, 32:32, 26:29)
Оклахома-Сити: Митчелл (30), Гилджес-Александер (26), Маккейн (18), Хартенштайн (15 + 13 подборов), К. Уильямс (3 + 7 подборов) – старт; Мара (11 + 10 подборов), Карузо (9), Стирц (7), Джейлин Уильямс (6), Dix (0), Барнхайзер (0).
Финикс: Грин (20), Брукс (19), Бриджес (17 + 8 подборов), Малуач (12 + 7 подборов), Букер (3 + 7 передач) – старт; Гудвин (12), Гиллеспи (9), Кеннард (9), Данн (6), Рит (5), Буей (2), Пит (0), Флеминг (0).
Хьюстон – Атланта 120:110 (32:35, 31:31, 28:19, 29:25)
Хьюстон: Шенгюн (29 + 9 подборов + 9 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Дюрэнт (22 + 9 подборов + 4 блок-шота), Смит (16 + 12 подборов), Томпсон (15 + 5 потерь), Ванвлит (5) – старт; Шеппард (13), Исон (13 + 8 подборов), Богданович (5), Капела (2), Кроуфорд (0), Торнтон (0), Тэйт (0).
Атланта: Джонсон (21 + 9 подборов), Макколлум (20), Александер-Уокер (12), Оконгву (11 + 9 подборов), Дэниэлс (4) – старт; Уиггинс (12), Дорт (11), Лэндейл (8), Флемингс (6), Кисперт (5), Финни-Смит (0), Эджиофор (0), Ньюэлл (0).
Юта – Мемфис 105:110 (21:30, 31:28, 24:31, 29:21)
Юта: Джордж (26 + 6 передач), Бэйли (17 + 10 подборов), Питерсон (14 + 7 подборов), Джарен Джексон (6), Маркканен (2) – старт; Бамба (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Сенсабо (11), Коллиер (7 + 8 подборов + 8 передач), Грин (6), Брэдли (2), Окоги (0), Филиповски (0), Михайлюк (0).
Мемфис: Кауард (16 + 11 подборов), Джером (15 + 8 передач), Уэллс (14), Бузер (13 + 7 подборов), Иди (4) – старт; Грант (13), Пост (12), Спенсер (8), Пиппен (7), Стюарт (4), Джексон (4).
Денвер – Голден Стэйт 114:134 (32:28, 24:32, 28:40, 30:34)
Денвер: Дж. Мюррэй (19 + 8 передач), Йокич (19 + 7 подборов + 11 передач), Хопкинс (13), К. Браун (9), Гордон (7) – старт; Дерозан (21), Бэгли (7), Брэзайл (6), Ннаджи (5), Уитмор (4), Нембхард (4), Холмс (0), Джонс (0).
Голден Стэйт: Лендеборг (31 + 12 подборов + 6 передач), Карри (24), Подземски (18 + 7 подборов), Сантос (13), Др. Грин (3 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Хорфорд (11), Ньянг (9), Пэйтон II (7), Уильямс (6), Крайер (6), Ике (3), Мелтон (3), Леонс (0), Ричард (0), Бэсси (0).
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