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Футбол

В Манчестер Юнайтед наконец определись с судьбой Каррика

Англичанину дали время исправить ситуацию.
Сегодня, 14:45       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед наконец определилось с судьбой Майкла Каррика.

Напомним, что после поражения Борнмуту манкунианцы всерьез задумались о смене тренера.

В течение следующих двух дней руководство Манчестер Юнайтед в полном составе обсуждало свои следующие действия. 

Инсайдеры тем временем успели сосватать в английский клуб около полудюжины других специалистов. Однако теперь, как пишут клубные журналисты, Майкл Каррик останется в клубе.

Руководство Манчестер Юнайтед решило, что тренерская чехарда - это не выход, а потому Каррику дадут еще время исправить ситуацию. 

Пока эта информация неофициальная.

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