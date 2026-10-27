В Манчестер Юнайтед наконец определись с судьбой Каррика

Руководство Манчестер Юнайтед наконец определилось с судьбой Майкла Каррика.

Напомним, что после поражения Борнмуту манкунианцы всерьез задумались о смене тренера.

В течение следующих двух дней руководство Манчестер Юнайтед в полном составе обсуждало свои следующие действия.

Инсайдеры тем временем успели сосватать в английский клуб около полудюжины других специалистов. Однако теперь, как пишут клубные журналисты, Майкл Каррик останется в клубе.

Руководство Манчестер Юнайтед решило, что тренерская чехарда - это не выход, а потому Каррику дадут еще время исправить ситуацию.

Пока эта информация неофициальная.

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