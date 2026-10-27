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Мэр Осло призвала не пускать российских лыжников в Норвегию

Анне Линдбоэ обратилась к правительству Норвегии с призывом пересмотреть исключение из визовых ограничений для российских спортсменов.
Сегодня, 17:09       Автор: Сергей Носенко
Мэр Осло / Getty Images
Мэр Осло / Getty Images

Поводом стало решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает норвежское агентство NTB.

Линдбоэ выступила против участия российских спортсменов в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене, который пройдет в Осло 13–14 марта 2027 года.

"Пока россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, российским спортсменам не место на стартовой линии в Холменколлене", — заявила мэр.

Она подчеркнула, что решение FIS допускать российских спортсменов не обязывает норвежские власти предоставлять им возможность въезда в страну.

По словам Линдбоэ, Норвегия придерживается ограничительной визовой политики в отношении граждан россии, однако для профессиональных спортсменов действует исключение, позволяющее приезжать в страну для участия в соревнованиях.

Мэр считает, что правительству следует пересмотреть целесообразность сохранения этого исключения. Она также отметила, что Норвежская федерация лыжного спорта ожидает от властей четкой позиции до начала зимнего соревновательного сезона.

Напомним, в Федерации гандбола объяснили, почему сборная Украины сыграла с Ираном.

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