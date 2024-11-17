iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шестой хет-трик Холанда в обзоре поединка Норвегия - Казахстан

Форвард помог казахам установить антирекорд Лиги наций.
Сегодня, 21:53
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В воскресенье, 17 ноября, сборная Норвегии без шансов разгромила Казахстан в рамках 6-го раунда Лиги наций.

Эрлинг Холанд открыл счет уже на 23-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте.Через 15 минут форвард забил еще раз уже головой, а еще до конца тайма Серлот закрепил успех своей команды очередным голом.

Во втором тайме Норвегия атаковала уже не так агрессивно, уверенно ведя матч к своей победе. На 71-й минуте Холанд все же записал на свой счет шестой в этом году хет-трик, отправив мяч точно в дальний угол ворот. Точку в матче поставил Антонио Нуса, доведя счет до разгромного.

Отметим, что главным тренером Казахстана является черчесов, под чьим руководством команда установила антирекорд Лиги наций, проиграв все матчи с общим счетом 0:15.

Норвегия - Казахстан 5:0
Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: казахстан норвегия Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Холанд определился с будущим на фоне слухов о переходе в чемпионат Испании Холанд определился с будущим на фоне слухов о переходе в чемпионат Испании
Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах
Манчестер Сити нашел замену Холанду на случай его ухода из клуба Манчестер Сити нашел замену Холанду на случай его ухода из клуба
Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда
Помочь журналистам

Видео

Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Лига наций23:49
Лига наций-2024/25: Англия разгромила Ирландию, Франция обыграла Италию
Лига наций23:47
Дубль Рабьо принес Франции уверенную победу над Италией
Лига наций23:10
Мбаппе наблюдает за матчем сборной Франции по телевизору
Европа22:40
Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры по одному из игроков Спортинга
Теннис22:19
Кубок Билли Джин Кинг-2024: Австрия повела в счет после двух побед Краус
Лига наций21:53
Шестой хет-трик Холанда в обзоре поединка Норвегия - Казахстан
Теннис21:39
Итоговый турнир-2024 (ATP): Синнер обыграл Фрица в финале
Теннис21:34
Синнер - победитель Итогового турнира ATP
Европа20:30
Итальянский гранд следит за форвардами Манчестер Юнайтед и ПСЖ
Лига наций20:10
Лига наций: кто вышел в четвертьфинал, кто поднялся, а кто вылетел?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK