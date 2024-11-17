Шестой хет-трик Холанда в обзоре поединка Норвегия - Казахстан

В воскресенье, 17 ноября, сборная Норвегии без шансов разгромила Казахстан в рамках 6-го раунда Лиги наций.

Эрлинг Холанд открыл счет уже на 23-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте.Через 15 минут форвард забил еще раз уже головой, а еще до конца тайма Серлот закрепил успех своей команды очередным голом.

Во втором тайме Норвегия атаковала уже не так агрессивно, уверенно ведя матч к своей победе. На 71-й минуте Холанд все же записал на свой счет шестой в этом году хет-трик, отправив мяч точно в дальний угол ворот. Точку в матче поставил Антонио Нуса, доведя счет до разгромного.

Отметим, что главным тренером Казахстана является черчесов, под чьим руководством команда установила антирекорд Лиги наций, проиграв все матчи с общим счетом 0:15.

Норвегия - Казахстан 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

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