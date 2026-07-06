Отец норвежского форварда допустил возможный переход сына в испанский гранд

О возможном переходе в Реал.

Отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, Альф-Инге Холанд, прокомментировал слухи о возможном переходе сына в Реал Мадрид.

Он отметил, что не хотел бы обсуждать другие клубы, подчеркнув, что Эрлинг чувствует себя комфортно в нынешней команде и связан с ней долгосрочным контрактом.

При этом, по его мнению, любой футболист в определённый момент карьеры может мечтать о выступлениях за мадридский клуб, сообщает Marca.

Альф-Инге добавил, что в футболе всегда могут появляться новые варианты продолжения карьеры, а испанский чемпионат представлен сильными командами, поэтому исключать что-либо невозможно.

Тем временем Барселона планирует продать своего хавбека этим летом.

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