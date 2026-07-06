iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Отец норвежского форварда допустил возможный переход сына в испанский гранд

О возможном переходе в Реал.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Эрлинг и Альф-Инге Холланд / Getty Images
Эрлинг и Альф-Инге Холланд / Getty Images

Отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, Альф-Инге Холанд, прокомментировал слухи о возможном переходе сына в Реал Мадрид.

Он отметил, что не хотел бы обсуждать другие клубы, подчеркнув, что Эрлинг чувствует себя комфортно в нынешней команде и связан с ней долгосрочным контрактом.

При этом, по его мнению, любой футболист в определённый момент карьеры может мечтать о выступлениях за мадридский клуб, сообщает Marca.

Альф-Инге добавил, что в футболе всегда могут появляться новые варианты продолжения карьеры, а испанский чемпионат представлен сильными командами, поэтому исключать что-либо невозможно.

Тем временем Барселона планирует продать своего хавбека этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эрлинг Холанд Альф-Инге Холанд

Статьи по теме

Реал объявил о подписании звездного защитника Интера Реал объявил о подписании звездного защитника Интера
Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку
Фернандес близок к переходу в Реал? Агент дал ответ Фернандес близок к переходу в Реал? Агент дал ответ
Реал готов продать Камавинга в клуб АПЛ Реал готов продать Камавинга в клуб АПЛ

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Испания, США - Бельгия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Теннис14:45
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
Теннис14:43
Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Европа14:26
Отец норвежского форварда допустил возможный переход сына в испанский гранд
ЧМ-202614:11
Агирре покидает сборную Мексики после вылета от Англии
Европа13:43
Барселона планирует продать своего хавбека этим летом
Европа13:20
Милан предлагает своей звезде долгосрочный контракт
Формула 112:47
Макс Ферстаппен близок к уходу из Ред Булл
ЧМ-202612:17
Капитан Англии стал лучшим английским бомбардиром в плей-офф
ЧМ-202611:50
Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ
ЧМ-202611:25
"Три южноамериканца на ВАР": Тухель жёстко прошёлся по арбитрам в матче против Мексики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK