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Футбол

Фернандес близок к переходу в Реал? Агент дал ответ

Подтвердил интерес к переезду.
Сегодня, 18:08       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Агент полузащитника Челси Энцо Фернандеса Хавьер Пасторе прокомментировал возможный переход своего клиента в мадридский Реал этим летом.

Как передаёт источник Marca, по словам представителя аргентинца, вариант ухода из лондонского клуба действительно рассматривается, однако конкретных решений пока нет.

Мы рассматриваем варианты ухода из Челси. Что касается Мадрида, то у Энцо там очень много друзей. Он очень близок с Хулианом Альваресом, они много времени проводят вместе.

"Кому вообще может не нравиться Мадрид? Я хоть никогда не играл за клуб из столицы Испании, но сейчас живу в Мадриде", — сказал он.

Тем временем Манчестер Сити подтвердил рекордный трансфер АПЛ Эллиота Андерсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид энцо фернандес

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