Фернандес близок к переходу в Реал? Агент дал ответ

Агент полузащитника Челси Энцо Фернандеса Хавьер Пасторе прокомментировал возможный переход своего клиента в мадридский Реал этим летом.

Как передаёт источник Marca, по словам представителя аргентинца, вариант ухода из лондонского клуба действительно рассматривается, однако конкретных решений пока нет.

Мы рассматриваем варианты ухода из Челси. Что касается Мадрида, то у Энцо там очень много друзей. Он очень близок с Хулианом Альваресом, они много времени проводят вместе.

"Кому вообще может не нравиться Мадрид? Я хоть никогда не играл за клуб из столицы Испании, но сейчас живу в Мадриде", — сказал он.

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