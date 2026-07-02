Манчестер Сити подтвердил рекордный трансфер АПЛ Эллиота Андерсона

Выкупил хавбека у Ноттингема во время ЧМ.

Манчестер Сити подтвердил договорённость о трансфере полузащитника Ноттингема Эллиота Алдерсона.

Отмечается, что 23-летний англичанин прошёл медицинское обследование в Канзас-Сити и после возвращения с чемпионата мира объявит о трансфере игрока.

Добавим, что сумма трансфера составит 116 млн фунтов, что делает этот переход самым дорогим в истории среди английских игроков, сообщает Sky Sports.

К слову, предыдущий рекорд принадлежал Джуду Беллингему, который перешёл из дортмундской Боруссии в Реал за 115 млн фунтов.

Тем временем Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга.

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