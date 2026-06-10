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Футбол

Зинченко - об Арсенале: "У меня пропала улыбка"

Вспомнил, как аренда в Ноттингеме спасла его карьеру.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко рассказал, как потеря игрового времени в Арсенале сказалась на его эмоциональном состоянии и стала одной из причин ухода из клуба.

В целом сложилась ситуация, при которой я стал играть значительно меньше. Я понимал, что в футбольном плане мне нужна игровая практика. Я действительно очень скучал по футбольному полю — не только на тренировках. У меня пропала улыбка, потому что когда ты не получаешь желаемого игрового времени, ты не чувствуешь удовлетворения.

По его словам, именно тогда он понял, что ему необходимо сменить обстановку.

Я как сейчас помню: я приехал в расположение сборной в Польше, у меня был пропущенный звонок от спортивного директора Ноттингема, который ранее подписывал меня в Арсенал. Он сказал: "Слушай, такая ситуация. У нас сорвался трансфер одного игрока, и я был бы рад, если бы ты присоединился к нам на правах аренды до конца сезона. Мы играем в еврокубках".

В итоге украинец покинул Арсенал, а позже продолжил карьеру в Аяксе. Сейчас же Зинченко восстанавливается после операции на колене.

Тем временем игрок Шахтёра расстался с беременной девушкой после гендер-пати.

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