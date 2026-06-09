Игрок Шахтера расстался с беременной девушкой после гендерпати

Нападающий донецкого Шахтера Кауа Элиас со своей девушкой Бруной Ротта сообщили в социальной сети Instagram о том, что они ждут своего первого ребенка.

Добавим, что в посте об объявлении о том, что они скоро станут родителями, пара поделилась изображениями с гендер-пати, где футболист и инфлюенсерша, разрезав торт, узнали, что у них будет девочка.

Однако счастье молодых родителей длилось недолго, ведь 27-летняя бразильянка заявила в своем же Instagram, что они расстались.

Добавим, что они официально подтвердили свои отношения всего за несколько месяцев до гендер-пати. Ранее она встречалась с защитником Лацио Нуну Таварешем и игроком Реала Родриго.

Тем временем один клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета.

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