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Футбол

Игрок Шахтера расстался с беременной девушкой после гендерпати

Форвард разошёлся с возлюбленной.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Бруна Ротта и Кауа Элиас / Getty Images
Бруна Ротта и Кауа Элиас / Getty Images

Нападающий донецкого Шахтера Кауа Элиас со своей девушкой Бруной Ротта сообщили в социальной сети Instagram о том, что они ждут своего первого ребенка.

Добавим, что в посте об объявлении о том, что они скоро станут родителями, пара поделилась изображениями с гендер-пати, где футболист и инфлюенсерша, разрезав торт, узнали, что у них будет девочка.

Однако счастье молодых родителей длилось недолго, ведь 27-летняя бразильянка заявила в своем же Instagram, что они расстались.

Добавим, что они официально подтвердили свои отношения всего за несколько месяцев до гендер-пати. Ранее она встречалась с защитником Лацио Нуну Таварешем и игроком Реала Родриго.

Тем временем один клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета.

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