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Футбол

Ключевой защитник Арсенала и сборной Франции выбыл на длительный срок

Из-за хронических проблем со спиной Вильяму Салиба может потребоваться операция.
Сегодня, 10:44       Автор: Игорь Мищук
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Защитник лондонского Арсенала и сборной Франции Вильям Салиба рискует оказаться в лазарете на несколько месяцев.

25-летний футболист во время чемпионата мира-2026 из-за хронических проблем со спиной тренировался по облегченной программе и играл на обезболивающих, а в полуфинале мирового первенства с Испанией (0:2) из-за травмы был вынужденно заменен на 30-й минуте.

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Как сообщает L'Équipe, игрок должен будет пройти дополнительные медицинские обследования, после чего будет принято окончательное решение по поводу его лечения, однако ожидается, что ему придется перенести операцию.

По информации источника, в Арсенале уже готовятся к тому, что их ключевой центрбек может пропустить от четырех до пяти месяцев. Сроки возвращения игрока будут зависеть от методов лечения и хода восстановления.

В минувшем сезоне Салиба провел в составе Арсенала во всех турнирах 50 матчей, записав на свой счет по одному голу и ассисту. На ЧМ-2026 защитник сыграл за сборную Франции шесть поединков.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Испания (0:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Арсенал Лондон Вильям Салиба

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