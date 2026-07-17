Арсенал близок к подписанию одного из лучших плеймейкеров АПЛ

Астон Вилла требует за него 100 млн евро.

Арсенал активизировал переговоры по трансферу Моргана Роджерса.

Лондонская команда продолжает работу над подписанием атакующего полузащитника Астон Виллы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал активно продвигается в переговорах с 23‑летним англичанином, которого считает своей главной трансферной целью.

Отмечается, что при этом Астон Вилла готова отпустить Роджерса не менее чем за 100 миллионов фунтов.

К слову, Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии.

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