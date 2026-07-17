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Арсенал близок к подписанию одного из лучших плеймейкеров АПЛ

Астон Вилла требует за него 100 млн евро.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

Арсенал активизировал переговоры по трансферу Моргана Роджерса.

Лондонская команда продолжает работу над подписанием атакующего полузащитника Астон Виллы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал активно продвигается в переговорах с 23‑летним англичанином, которого считает своей главной трансферной целью.

Отмечается, что при этом Астон Вилла готова отпустить Роджерса не менее чем за 100 миллионов фунтов.

К слову, Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Арсенал Лондон

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