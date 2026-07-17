Месси повторил легендарное достижение Пеле
Форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение Пеле 56‑летней давности на чемпионатах мира.
Капитан аргентинцев сумел стать первым за 56 лет футболистом, оформившим четыре результативные передачи в матчах плей‑офф чемпионата мира.
Напомним, что в полуфинале чемпионата мира‑2026 против Англии (2:1) 39‑летний форвард сделал две голевые передачи. Ранее он также по разу ассистировал в играх с Египтом и Швейцарией.
Последним подобное достижение покорялось лишь Пеле на чемпионате мира 1970 года в составе сборной Бразилии.
4 - 🇦🇷 Lionel Messi in 2026 is the first player to assist four goals in the knockout stages of the FIFA World Cup since 🇧🇷 Pelé in 1970 (also four).— OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026
Legends. pic.twitter.com/ZisxUMxsCU
К слову, лидеры Аргентины и Испании стали единственными участниками чемпионата мира‑2026 с более чем 20 успешными обводками.
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