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Футбол

Месси повторил легендарное достижение Пеле

Стал первым после бразилця с 4 ассистами в плей-офф ЧМ.
Сегодня, 12:19       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение Пеле 56‑летней давности на чемпионатах мира.

Капитан аргентинцев сумел стать первым за 56 лет футболистом, оформившим четыре результативные передачи в матчах плей‑офф чемпионата мира.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира‑2026 против Англии (2:1) 39‑летний форвард сделал две голевые передачи. Ранее он также по разу ассистировал в играх с Египтом и Швейцарией.

Последним подобное достижение покорялось лишь Пеле на чемпионате мира 1970 года в составе сборной Бразилии.

К слову, лидеры Аргентины и Испании стали единственными участниками чемпионата мира‑2026 с более чем 20 успешными обводками.

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