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Футбол

Месси установил рекорд полуфиналов

Самый возрастной полевой в полуфинале ЧМ.
Вчера, 23:39       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Форвард сборной Аргентины и Интера Майами Лионель Месси установил возрастной рекорд для полевых футболистов на стадии 1/2 финала чемпионатов мира.

В матче против Англии на Мундиале‑2026 39‑летний капитан "альбиселесте" вышел в стартовом составе.

Следовательно, он стал самым возрастным полевым игроком, когда‑либо появлявшимся на поле в полуфинале мирового первенства.

Ранее в полуфинале с Аргентиной Кейн установил рекорд.

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