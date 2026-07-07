Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

Сборная Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 одержала волевую победу со счетом 3:2 над Египтом.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси в этом поединке не реализовал пенальти, забил гол, а также отличился результативной передачей, которая стала рекордной.

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На 79-й минуте Месси отдал на Кристиана Ромеро, который положил начало камбеку. Для Лионеля этот голевой пас стал девятым на чемпионатах мира, что сделало его рекордсменом по количеству ассистов на мировых первенствах за время ведения официальной статистики, сообщает Squawka.

По этому показателю Месси обошел своего легендарного соотечественника Диего Марадону, на счету которого восемь результативных передач.

Напомним, что в матче с Египтом Месси также стал автором антирекорда чемпионатов мира.

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