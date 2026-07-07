Ромеро и Теофимо согласовали проведение титульного боя

У "Ролли" будет дебютная защита пояса, а у Лопеса - первый поединок в новой категории.

Обладатель пояса WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) проведет дебютную защиту титула против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).

Как сообщает ESPN, бой состоится 22 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Трансляция боксерского шоу будет доступна на платформах Prime Video и DAZN по системе pay-per-view.

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На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро, а для Лопеса этот бой станет первым в новом для него дивизионе.

Свой последний бой Ромеро провел в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Райана Гарсию и завоевав вакантный регулярный пояс WBA, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Лопес предыдущий раз выходил в ринг в январе этого года, когда уступил единогласным решением судей Шакуру Стивенсону и потерял титул WBO в первом полусреднем весе.

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