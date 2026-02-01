Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе

Стивенсон покорил уже четвертый дивизион.

Чемпион WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поднялся на категорию выше и одержал разгромную победу в бою против обладателя титулов WBO и The Ring в первом полусреднем дивизионе соотечественника Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, став соглавным событием вечера бокса Ring VI.

Читай также: Обидчик Беринчика победно вернулся в ринг, остановив экс-соперника Ломаченко

Шакур доминировал на протяжении противостояния, а Теофимо заработал рассечение на экваторе боя и так и не нашел, что противопоставить оппоненту.

Источник: Getty Images

Соперники прошли всю дистанцию боя, в котором Стивенсон уверенно забирал раунд за раундом, что и продемонстрировал итоговый результат поединка. Шакур выиграл 11 из 12 раундов, одержав победу единогласным решением судей со счетом 119:109 трижды.

Стивенсон отобрал у Лопеса титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе и покорил уже четвертый для себя дивизион.

📋 Shakur Stevenson's incredible belt collection aged just 28:



👑 WBO Featherweight

👑 WBC Junior Lightweight

👑 WBO Junior Lightweight

👑 Ring Junior Lightweight

👑 WBC Lightweight

👑 Ring Junior Welterweight

👑 WBO Junior Welterweight



The Ring VI in NYC | Exclusively on DAZN… pic.twitter.com/RAVbbC3Wwu — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Для Теофимо это поражение стало вторым в профессиональной карьере, а Шакур продолжает идти с безупречным рекордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!