Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе
Чемпион WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поднялся на категорию выше и одержал разгромную победу в бою против обладателя титулов WBO и The Ring в первом полусреднем дивизионе соотечественника Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, став соглавным событием вечера бокса Ring VI.
Шакур доминировал на протяжении противостояния, а Теофимо заработал рассечение на экваторе боя и так и не нашел, что противопоставить оппоненту.
Соперники прошли всю дистанцию боя, в котором Стивенсон уверенно забирал раунд за раундом, что и продемонстрировал итоговый результат поединка. Шакур выиграл 11 из 12 раундов, одержав победу единогласным решением судей со счетом 119:109 трижды.
Стивенсон отобрал у Лопеса титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе и покорил уже четвертый для себя дивизион.
📋 Shakur Stevenson's incredible belt collection aged just 28:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026
👑 WBO Featherweight
👑 WBC Junior Lightweight
👑 WBO Junior Lightweight
👑 Ring Junior Lightweight
👑 WBC Lightweight
👑 Ring Junior Welterweight
👑 WBO Junior Welterweight
The Ring VI in NYC | Exclusively on DAZN… pic.twitter.com/RAVbbC3Wwu
Для Теофимо это поражение стало вторым в профессиональной карьере, а Шакур продолжает идти с безупречным рекордом.
