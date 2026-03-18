"Важная игра против чемпиона": Туран прокомментировал предстоящий матч против Леха

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о предстоящам матче против Леха.

Напомним, что в первой встрече "горняки" обыграли польский клуб со счетом 3:1.

При этом Туран признался, что команда еще не празднует проход в следующий этап, так как соперник против них серьезный. К тому же игра будет сильно отличаться от предыдущей.

Он будет отличаться от первого матча во многих аспектах, ведь ситуация уже иная, чем была в начале. Кроме того, обе команды добились больших успехов, поэтому никто не откажется от своего стиля игры, контакта и агрессии. Он будет другим во многих аспектах, но, несмотря на все это, считаю, что на первый план выйдут эмоции. Они будут отличаться от первой игры. Это самая сложная и сильная команда из тех, с которыми мы играли до сих пор. Честно скажу, они очень хорошо организованы, и я говорю это не для того, чтобы сохранить баланс перед вторым матчем. У них отличный тренер и много вариантов в игре

Также Туран посетовал на сложности, которые испытывают футболисты при переездах. Именно это ключевая проблема команды на текущий момент времени.

Даже если нет каких-то конкретных проблем, сама ситуация создает немало трудностей, потому что на границе приходится ждать как минимум полтора-два часа. И я говорю это не для того, чтобы кого-то обвинять, но игрокам очень сложно: закончить матч, сесть в автобус и ждать там по четыре часа. Если в итоге дорога до отеля занимает восемь-десять часов, это очень тяжело для футбольной команды

