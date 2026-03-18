Шахтер – Лех: превью ответного матча 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий Шахтёр имеет очень хорошие шансы продолжить свою еврокампанию в этом году и выйти в ¼ финала Лиги конференций.

После первого матча, в котором «горняки» на выезде обыграли Лех, их устроит даже поражение с минимальной разницей в счёте.

Шахтёр Донецк – Лех Познань

22:00, Городской стадион Кракова (Польша). Арбитр – Сандер ван дер Эйк (Нидерланды)

Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол 1

Первый матч: 3:1

Источник: Getty Images

Форма команд

Шахтёр на ходу — команда Арды Турана выиграла все пять официальных матчей в 2026 году и пропустила только один гол, тот самый от Леха в первой игре.

Хотя на выходных они снова провели далеко не простой матч чемпионата против Металлиста 1925, всё же в очередной раз дожали соперника и добыли победу.

Для Леха поражение от Шахтёра стало третьим подряд, однако они смогли реабилитироваться за такие результаты в матче чемпионата, когда в воскресенье обыграли лидера польской Экстраклассы Заглембе, что позволило им сравняться с этой командой по очкам в таблице.

Ориентировочные составы

У тренерского штаба «горняков» добавилось проблем перед ответным матчем. Главной из них станет выбор в центре обороны. Матвиенко травмировался ещё перед первым матчем, Бондар получил жёлтую карточку и теперь пропустит игру, у Авраама Грама также есть проблемы, поэтому остаётся только Марлон Сантос.

Возможно, в защите сыграет Назарина, однако и в опорной зоне у Шахтёра проблемы возникли именно по ходу матча с Лехом, когда травмировался Крыськив, а затем и Марлона Гомеса пришлось менять. Оба отсутствовали в заявке на матч против Металлиста 1925.

Ориентировочный состав Шахтёра: Ризнык — Конопля, Марлон, Назарина, Педро Энрике — Очеретько — Алиссон, Педриньо, Бондаренко, Эгиналду — Кауан Элиас

Источник: Getty Images

На матч против Заглембе в чемпионате тренерский штаб Леха сделал две замены по сравнению с игрой против Шахтёра (изменили левого защитника и атакующего полузащитника).

Однако это был лишь тренерский выбор — новых повреждений у команды из Познани нет, и все игроки, которые были готовы к первому матчу, смогут сыграть и во втором.

Ориентировочный состав Леха: Мрозек — Перейра, Милич, Монка, Горгуль — Козубаль, Родригес — Голизаде, Пальма, Бенгтссон — Исхак.

Прогноз на игру

Леху необходимо забивать — не один, а как минимум два раза. Если познанцы пойдут вперёд большими силами, это может сыграть и против них.

Шахтёр хоть и привык играть с позиции силы в чемпионате Украины, но обладает большим количеством быстрых и техничных футболистов, что может помочь успешно действовать на контратаках.

Эксперты в этом матче верят в Шахтёр сильнее, чем перед первой встречей команд. Специалисты из betking предлагают коэффициент на победу «горняков» 2,10, тогда как на Лех можно поставить за 3,50. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,60.

Прогноз ISPORT: Шахтёр не проиграет

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на осуществление деятельности по организации букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!