Чемпионы Португалии выкупили арендованного у Арсенала защитника

Якуб Кивер продолжит свои выступления за Порту.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Якуб Кивер / Getty Images

Арендованный Порту у Арсенала защитник Якуб Кивер останется в португальской команде на постоянной основе.

Как сообщает официальный сайт "драконов", клуб выкупил у "канониров" права на 26-летнего польского футболиста.

Порту заплатил за игрока 17 миллионов евро, а еще пять миллионов евро Арсенал может получить в виде бонусов. Также для лондонского клуба предусмотрена фиксированная сумма в два миллионов евро при дальнейшей продаже центрбека.

Контракт защитника с Порту будет рассчитан до 2030 года, а сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кивер провел в составе Порту 38 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Напомним, ранее Порту досрочно выиграл чемпионат Португалии, завоевав свой 31-й чемпионский титул в истории.

