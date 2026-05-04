Украинский нападающий подтвердил, что летом перейдет в Жирону

Украинский нападающий венгерского Дьера Александр Пищур подтвердил, что продолжит карьеру в Жироне.

21-летний форвард рассказал, что зимой трансфер завершить не успели, поэтому его переход был отложен до лета.

"Этот трансфер обсуждали еще зимой, но тогда не успели его оформить, поэтому перенесли на лето. Готовлюсь, как всегда, тренируюсь. У меня еще осталось две игры в Дьере, и у нас есть надежда стать чемпионами Венгрии в этом году.

Мы сейчас на первом месте идем, поэтому пока все мысли только здесь. Конечно, знаю, что летом буду переходить в Жирону, поэтому, как всегда, стараюсь много тренироваться каждый день", - рассказал Пищур в интервью Суспільне Чернігів.

Напомним, что сейчас в Жироне вступает три украинца: вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

В нынешнем сезоне Пищур провел в составе Дьера 35 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта.

