Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта

Каталонский клуб намерен сохранить украинского вингера.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона заинтересована в продолжении сотрудничества с украинским вингером Виктором Цыганковым.

Как сообщает Estadio Deportivo, в стане "бело-красных" понимают, что во время летнего трансферного окна могут получить предложения по поводу 28-летнего футболиста от других европейских клубов, однако намерены сохранить его в составе команды.

По этой причине руководство Жироны приняло решение уже начать переговоры с украинцем л подписании нового контракта.

Читай также: Цыганков провел юбилейный матч за Жирону

При этом ранее появилась информация, что в каталонском клубе не исключают вариант продажи Цыганкова этим летом, если не удастся договориться о продлении договора.

Отметим, что действующий контракт украинца с "бело-красными" рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе Жироны 25 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Жироны Артем Довбик наведался в гости к клубу.

Статьи по теме

Довбик наведался в гости к Жироне Довбик наведался в гости к Жироне
Оценки Цыганкова и Ваната за матч 29 тура Ла Лиги Оценки Цыганкова и Ваната за матч 29 тура Ла Лиги
Жирона с украинцами уступила Осасуне Жирона с украинцами уступила Осасуне
"Это конец": Фьюри оценил возможные последствия поражения в ближайшем бою "Это конец": Фьюри оценил возможные последствия поражения в ближайшем бою

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

