Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта

Жирона заинтересована в продолжении сотрудничества с украинским вингером Виктором Цыганковым.

Как сообщает Estadio Deportivo, в стане "бело-красных" понимают, что во время летнего трансферного окна могут получить предложения по поводу 28-летнего футболиста от других европейских клубов, однако намерены сохранить его в составе команды.

По этой причине руководство Жироны приняло решение уже начать переговоры с украинцем л подписании нового контракта.

При этом ранее появилась информация, что в каталонском клубе не исключают вариант продажи Цыганкова этим летом, если не удастся договориться о продлении договора.

Отметим, что действующий контракт украинца с "бело-красными" рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе Жироны 25 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

