Довбик наведался в гости к Жироне

Украинский нападающий посетил тренировочную базу своего бывшего клуба.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик в Жироне / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик совершил визит в свой бывший клуб Жирону.

Во время посещения тренировочной базы каталонской команды ныне травмированный украинский форвард встретился с работниками клуба и сделал фото с Кристианом Стуани.

Читай также: Рома исключила Довбика из заявки на Лигу Европы

"Очень особенный визит!" - написала пресс-служба Жироны в соцсетях.

Довбик выступал за Жирону в сезоне-2023/24 и с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик больше не сыграет из-за травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Жирона с украинцами уступила Осасуне Жирона с украинцами уступила Осасуне
Болонья выбила Рому из Лиги Европы Болонья выбила Рому из Лиги Европы
Дубль ассистов Цыганкова принес Жироне уверенную победу Дубль ассистов Цыганкова принес Жироне уверенную победу
Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

