iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона минимально уступила Атлетико

Каталонский клуб снова в зоне вылета.
Сегодня, 22:02       Автор: Андрей Безуглый
Атлетико - Жирона / Getty Images
Атлетико - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 17 мая, Атлетико принимал дома Жирону. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

Каталонцы сразу бросились в атаку, создали несколько моментов, но в итоге Лукман с передачи Гризманна легко открыл счет.

Далее в относительно равной игре обе команды могли забивать, а забил снова Лукман. Однако этот гол арбитр не засчитал из-за офсайда. В итоге первый тайм завершился минимальным преимуществом мадридцев.

Во втором тайме Атлетико классически решил играть от обороны, без особых сложностей отбиваясь от атак Жироны. И по итогам 90 минут Атлетико одержал домашнюю победу, а Жирона опустилась в зону вылета.

Атлетико - Жирона 1:0
Гол: Лукман, 21

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Жирона

Статьи по теме

Кукурелья присоединиться этим летом в клуб из Ла Лиги Кукурелья присоединиться этим летом в клуб из Ла Лиги
Жирона не смогла обыграть Сосьедад Жирона не смогла обыграть Сосьедад
Атлетико и Барселона нацелились на нападающего Ман Сити Атлетико и Барселона нацелились на нападающего Ман Сити
Цыганков помог Жироне спастись в матче с Райо Цыганков помог Жироне спастись в матче с Райо

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Теннис22:47
Синнер стал обладателем уникального достижения
Европа22:10
Реал справился в гостях с Севильей
Европа22:02
Жирона минимально уступила Атлетико
Бокс21:32
"Возможно, ему нужны деньги": Экс-промоутер Ломаченко отреагировал на его вероятное возвращение
Европа21:30
Португальский гранд объявил об уходе капитана
Киберспорт20:50
NaVi сыграют с русней на старте плей-офф DreamLeague Season 29
Европа и мир20:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швеция разобралась с Данией, Австрия победила Венгрию
Мотоспорт20:25
Чемпион мира-2014 получил переломы в результате страшной аварии
Украина20:20
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
Украина20:10
Карпаты одержали домашнюю победу над Вересом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK