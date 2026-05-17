Жирона минимально уступила Атлетико

Каталонский клуб снова в зоне вылета.

В воскресенье, 17 мая, Атлетико принимал дома Жирону. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

Каталонцы сразу бросились в атаку, создали несколько моментов, но в итоге Лукман с передачи Гризманна легко открыл счет.

Далее в относительно равной игре обе команды могли забивать, а забил снова Лукман. Однако этот гол арбитр не засчитал из-за офсайда. В итоге первый тайм завершился минимальным преимуществом мадридцев.

Во втором тайме Атлетико классически решил играть от обороны, без особых сложностей отбиваясь от атак Жироны. И по итогам 90 минут Атлетико одержал домашнюю победу, а Жирона опустилась в зону вылета.

Атлетико - Жирона 1:0

Гол: Лукман, 21

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!