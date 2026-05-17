Португальский гранд объявил об уходе капитана

Николас Отаменди покинет клуб спустя шесть лет.

Бенфика объявила, что капитан команды покинет клуб по окончании сезона.

Пока неизвестно, решил ли 38-летний Николас Отаменди завершить карьеру, но португальский гранд он решил покинуть.

Напомним, что аргентинец перешел в Бенфику в 2020 году, "орлы" заплатили за него Манчестер Сити 15 млн евро.

За шесть сезонов Отаменди провел за клуб 218 матчей, отличился 18 голами и 14 ассистами.

