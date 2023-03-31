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"Как мне докажут, что магии не существует?": Отаменди похвастал татуировкой с Месси

Сам Лео оценил старания защитника.
Вчера, 21:30
Николас Отаменди / Getty Images
Николас Отаменди / Getty Images

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди показал свое новое тату в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Игрок Бенфики нанес на правую часть живота изображение Лионеля Месси с Кубком мира, а рядом еще одно изображение Лео, но уже празднующего гол.

Под тату есть надпись "Как мне докажут, что магии не существует?", а также дата финального матча с Францией.

Интересно, что Лео репостнул видео Отаменди и написал, что это нечто особенное для него, хотя теперь вокруг много подобных изображений.

"Вещи, которые ты видел, – ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг", – ответил Отаменди.

Напомним, что ранее Хави оценил возможное возвращение Лео в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Николас Отаменди

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